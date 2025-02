Llantos, desnudos y mensajes políticos: los momentos más impactantes de los Grammy 2025

Pero el escándalo no fue más que ello. Luego las emociones a flor de piel continuaron con el homenaje al exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre del año pasado. Para honrar su memoria, en el gigante escenario se proyectó un montaje audiovisual con una fotografía del cantante, acompañado de varios artistas que partieron de este mundo. El homenaje dio inicio con una conmovedora presentación en video que resaltó los momentos más significativos de la carrera de Payne, abarcando desde sus comienzos en One Direction hasta sus proyectos en solitario. La audiencia se puso de pie para aplaudir mientras se proyectaban imágenes y se escuchaban fragmentos de sus canciones más emblemáticas.