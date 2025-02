Israel-Palestina: “Dos estados” piden todos; pero ¿cómo?

“Foreign Office, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild: Tengo el gran placer de transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones sionistas judías que ha sido presentada y aprobada por el Gabinete. El Gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que hiciera llegar esta declaración al conocimiento de la Federación Sionista. Atentamente, Arthur James Balfour”. (El subrayado es del columnista para destacar lo que no se ha cumplido de la Declaración Balfour).