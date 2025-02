Expectativa y calor en la previa del show de Abel Pintos

Roxana Pérez, de 55 años, sigue a Abel Pintos desde sus inicios. Llegó al club a las 17.30 junto a su esposo, que la acompaña aunque no sea fan. “Él es metalero, pero me hace el aguante”, bromea. En la fecha anterior, no pudo asistir por la lluvia y le regaló las entradas a sus hijos. “Ahora ya no hay lluvia, así que acá estoy, muy ansiosa, esperando desde temprano”. Ha visto a Abel en Jesús María, Cosquín y otros escenarios. “Me gusta su voz y lo que transmite”, afirma.