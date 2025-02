“Dime qué preguntas y te diré quién eres (mejor que tu mamá)”

La única manera de no ser perfilado es no usar la tecnología, pero como eso resulta utópico, ya que en algunos casos resulta un medio necesario, al menos puedes tomar precauciones: No reveles información sensible a los grandes modelos de lenguaje de dudosa procedencia. Utiliza modelos que ofrezcan garantías de privacidad (como las versiones empresariales que no almacenan datos). Evita caer en la tentación de preguntarle a la IA lo que nunca le dirías a tu psicólogo (o a tu mamá).