Sexualmente hablando: Complacer

Helen Kaplan sostenía que las mujeres somos especialmente vulnerables a esta angustia del rechazo: “Tengo que apurarme y tener un orgasmo, porque si no lo voy decepcionar”; “Mis pechos no son lo suficientemente grandes como para excitarlo”; “Si tardo mucho tiempo, se va a impacientar”; “¿Cómo puedo gustarle con esta panza?” Es increíble la cantidad de creencias destructivas, contrarias al placer, con las que luchan las mujeres. Pero no sólo ellas: “¿Se le estará cansando la mano?”; “¿No se estará aburriendo de chuparme?”; “¿Me estaré demorando demasiado?”; “¿Y si acabo muy rápido?”... son algunas de las ideas generadoras de ansiedad sexual presente en muchos hombres.