A 50 años del Operativo Independencia (parte II)

El Teniente General Lanusse era un hombre práctico, un cristiano practicante perteneciente a una vieja familia de la aristocracia porteña y tenía muy en claro que la situación ya se había convertido en insostenible y no quedaba otra salida que el llamado a “elecciones libres y sin proscripciones”; entendía que era la única forma de morigerar el baño de sangre en el cual se había sumido el país. Esa fue la peor noticia que pudieron recibir las organizaciones guerrilleras ya que deslegitimaría completamente su accionar, ya que ellos “justificaban” sus crímenes alegando que luchaban para la “restauración de la democracia”. Ante lo que ya se consideraba un hecho inminente y el comienzo de la normalización de todos los partidos políticos el ERP lanzó el siguiente documento: “El gobierno que surja del proceso electoral próximo, lo mismo, si es o no peronista, está incapacitado para concretar siquiera soluciones mínimas porque la única forma de solucionar los problemas actuales es mediante una revolución profunda, socialista, proletaria, que expropie sin hesitar el capital imperialista y monopolista y movilice revolucionariamente al pueblo… de manera que en un plazo relativamente breve… las masas no esperarán más de él y se orientarán hacia la guerra popular”. También los ataques comenzaron contra políticos como por ejemplo Roberto Mario Uzal, dirigente del partido Nueva Fuerza, liderado por el ingeniero Álvaro Alzogaray. También ocupó las primeras planas de los diarios el secuestro del director general de la FIAT Oberdan Salustro, quien fue asesinado de un tiro en la cabeza al fracasar las “negociaciones” por su libertad. El órgano de prensa del ERP, la revista Estrella Roja en su número 12, justificó el asesinato del empresario con la siguiente afirmación: “El comienzo de una nueva era de justicia, desarrollando la guerra, construiremos la justicia del pueblo que poco a poco, reemplazará la del régimen miserable”. Claramente las organizaciones creaban una “justicia paralela”, donde un tribunal decidía sobre la vida o la muerte de todo aquel que se considerara enemigo.