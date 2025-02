Abel Pintos promete “entrega total” a su público

En cada una de sus visitas a la provincia mostró un gran amor y agradecimiento por los tucumanos. “A la gente no le interesa si vengo a presentar un disco o a un festival; hay una entrega total, y me siento tan cómodo que mi show no tiene límites, puedo recorrer gran parte de mi carrera sin medir el tiempo”, expresó a LA GACETA en su última visita, antes de la reprogramación de su show.