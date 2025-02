Qué pasará con los precios en febrero: la opinión de los economistas

La baja de retenciones

Los economistas coinciden en que el impacto en los precios internos de la baja de los derechos de exportación no será inmediato ni contundente. Melisa Sala asegura que, en principio, la reducción de las retenciones podría ejercer una presión alcista sobre los precios. No obstante, subraya que este efecto no será de gran magnitud debido a que la medida tiene carácter temporal.