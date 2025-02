"Marcha Federal del Orgullo Antifascista": lo que tenés que saber sobre la movilización

Cruce de kirchneristas contra los libertarios

Dirigentes kirchneristas salieron a desmentir las acusaciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de una cuenta que se le atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo que afirmaban que los tuits de la ex mandataria Cristina Kirchner son escritos por un “ghost writer” y no por ella. El estilo descontracturado y jocoso del extenso tuit que publicó la actual jefa del Partido Justicialista en la red social X, con duras críticas al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre la homosexualidad y contra el feminismo, desencadenó un debate acerca de si ella, a sus casi 72 años de edad, era la autora original del mensaje. “Señora, recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es”, escribió Luis Caputo.