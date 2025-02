Enero cerró con otra sangría para las reservas por el pago de deudas

Los pagos de deuda pegaron fuerte en la línea de flotación de las reservas. La entidad monetaria compró ayer U$S 163 millones y el mes pasado registró un resultado neto favorable de U$S 1.708 millones, el más alto desde mayo. Pero por los pagos de deuda, las reservas brutas internacionales se hundieron U$S 1.300 millones en el mismo período, la pérdida más pronunciada de los últimos seis meses.