Cartas de lectores II: Trump y Milei

Tras observar la ceremonia de asunción de Donald Trump, como 47º presidente de los EU, y repasando su mensaje, me surgió el interrogante sobre la reacción del Presidente argentino cuando Trump dijo: “…no necesitamos de Latinoamérica; ellos necesitan de EEUU…”. Milei continuaba saltando, reiterando que, “…. Argentina siempre estará a disposición de EEUU…”, subordinando a millones de conciudadanos a la voluntad de un país que trata de someternos mediante el endeudamiento. La posición de Milei va a contrapelo de las medidas anunciadas por Trump, referentes a la economía de ambos estados. El mandatario norteamericano se posicionó como un ferviente defensor de la economía de su país, mediante aranceles a las importaciones, en defensa de la fuente de trabajo, del aumento de la producción, la reducción de los precios ; en contraposición, Milei elimina impuestos, facilita las importaciones, destruye las fuentes de trabajo y el aparato productivo etc.; Trump garantiza protección a los trabajadores, Milei los empuja a la pobreza, cerrando las fábricas y poniendo límites a las paritarias con empresas que lograron sobrevivir al ajuste. La disparidad de criterios entre ambos mandatarios muestra que no existen coincidencias ideológicas ni estratégicas, porque Trump asume el rol de pacificador, y Milei recorre el mundo insultando a los “… zurdos endeudadores…”, a los que posteriormente, sin sonrojarse, les pide ayuda: el swap de monedas con China, la energía eléctrica de Brasil, etc. El ex presidente Biden calificó la ceremonia como el rejunte de la oligarquía de los millonarios, donde Milei, a través del RIGI, puso al país a disposición del poder económico mundial, aventura ya intentada por las cuatro M, Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Sin duda una de las “zanahorias”, preferidas por Milei (“Entre la fábula y la realidad”, LA GACETA, 11/01) es un acuerdo con el FMI, en busca de un crédito, para pagar una deuda.