La desconocida historia detrás de El Estanciero: el juego que marcó una generación de argentinos

Asimismo, mencionó que nunca hubo momentos en los que se pusiera en duda la continuidad de su fabricación por la falta de ventas. “Se vendían de a miles de unidades. Era impresionante. No dábamos abasto. Yo no estuve involucrada en la empresa hasta que me jubilé de la docencia, pero por mi familia sé que el juego siempre se vendió muy bien”, señaló en una entrevista a Infobae.