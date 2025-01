Video: Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, reapareció tras su ACV y habló de su salud

En un video que publicó en Instagram, el músico afirmó: "Hola, queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy en el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado, me han mandado saludos desde lugares inhóspitos".