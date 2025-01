Alertan consumos duplicados en tarjetas de crédito: qué hacer ante el error bancario

Qué hacer ante esta situación

Primero, no realizar ningún pago anticipado por el monto que figura de más en el resumen. Segundo, aguardar la resolución de los bancos, que confirmaron que los duplicados no generarán cargos adicionales. Finalmente, si el problema persiste o los usuarios no logran aclarar sus dudas, deben realizar un reclamo formal a través de los canales de atención al cliente de su entidad financiera.