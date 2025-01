Miguel Brizuela: "Nunca olvido mi barrio y ahora quiero dejar mi huella en Atlético Tucumán"

En lo deportivo, destacó la buena integración en el plantel. “Los chicos me recibieron muy bien. Es un grupo humilde, trabajador y unido. No hay una gran separación entre los más grandes y los jóvenes; siempre estoy compartiendo mates con todos, desde el ‘Pulga’ Rodríguez hasta Mateo Coronel o los juveniles”, remarcó. También se refirió a su reencuentro con Matías de los Santos, con quien fue compañero en Vélez. “Antes de llegar, hablé con él y me dio excelentes referencias del club. Me dijo que era un lugar ordenado y con hinchas muy pasionales. Eso terminó de convencerme para venir”.