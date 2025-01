"No estuve bien en lo anímico y eso me afectó", la profunda reflexión de un delantero de Atlético Tucumán

Uno de los puntos fuertes de la charla con LA GACETA fue cuando se refirió a su relación con los hinchas de Atlético, que atravesó momentos tensos en el pasado. “Hubo un tiempo en que la gente no sabía lo que me pasaba, y yo tampoco podía salir a explicar todo. Hay muchas cosas que (los futbolistas) nos las guardamos. No estaba bien de la cabeza, y eso afectó mi rendimiento y mi vínculo con la hinchada. Pero siempre dejé todo por este club, aunque a veces las cosas no salieran como quería. Si alguna vez ofendí al hincha, le pido disculpas. Nunca fue con mala intención, sino producto de mi impulsividad”, apuntó.