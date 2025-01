Jannik Sinner demostró por qué es el mejor del mundo en el Abierto de Australia

"Tuve que pasar por momentos muy difíciles que me forzaron a trabajar bajo la presión que me imponía a mí misma. Desde que era muy joven sentía que si nunca ganara un Grand Slam, no respondería a lo que la gente esperaba de mí. Era una losa muy pesada", explicó Keys, que había perdido cuatro de sus cinco duelos precedentes con Sabalenka.