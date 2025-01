Salario mínimo: lejos de cubrir el costo de vida en Argentina

Históricamente, solo entre 2020 y 2021 el SMVM superó los aumentos de las canastas, pero esa tendencia no se sostuvo. La creciente brecha entre ingresos y necesidades afecta no solo a los trabajadores en relación de dependencia, sino también a jubilados y sectores informales. Este desfasaje no solo impacta en la calidad de vida de las familias, sino que también debilita el consumo interno y profundiza la desigualdad social.