Qué es la cultura “woke”, la cual rechazan Javier Milei y Donald Trump

“Ideología woke”: de dónde surge el concepto

¿De dónde surge esta connotación? Hay muchos mitos sobre su origen pero, de acuerdo con un artículo de la BBC, se considera que William Melvin fue el que insertó este concepto en la sociedad. En 1962, el autor publicó un ensayo en The New York Times titulado If You’re Woke, You Dig It (en español, Si estás despierto, lo entiendes) en donde trataba las injusticias de los afroamericanos.