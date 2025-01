Ángela Leiva reveló detalles de su relación con “Chelo” Weigandt: "Fue amor a primera vista"

Cuando le preguntaron si se iría a vivir a Miami con su novio, la cantante no descartó la posibilidad y aseguró que fue un tema charlado en la pareja: “Lo hablamos mucho. Yo fui a verlo y voy de nuevo en poco tiempo”. “La verdad que yo tengo mi carrera y él lo sabe. Él me apoya y le encanta, de hecho el primero es mi fan. Él me ha ido a ver a shows que yo no estaba enterada. Al Luna Park fue por ejemplo, a verme, y obviamente no nos conocíamos, estoy hablando de hace un par de años”, señaló.