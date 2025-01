Se filtró el audio de una violenta discusión entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Tenés la casa llena...”

En el audio la pareja discute, aparentemente, frente a su hija, quien hace tan solo unos días atrás cumplió 10 años y su padre no asistió a su festejo de cumpleaños. "Qué problema tenés si es nuestra casa, no en la tuya. La tuya la tenés llena de pendejos. Nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo. Y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza", se escucha decir a Wanda, completamente enfurecida.