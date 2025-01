Criptomonedas se derruban tras ser ignoradas en el discurso de Trump

Perspectivas técnicas para Bitcoin en los próximos meses

Desde un análisis técnico, Javier Molina, analista senior de eToro, señaló que el próximo objetivo alcista para Bitcoin se encuentra en los U$S 120.000. “El soporte en los U$S 90.000 fue clave. Si el precio rompe el rango de U$S 107.000-108.000, el siguiente objetivo será U$S 120.000. De lo contrario, los niveles de soporte a monitorear serían los U$S 100.000 y U$S 98.000”, puntualizó.