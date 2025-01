Tregua entre Israel y Hamas: lágrimas por el regreso y un “souvenir” para las ex rehenes

Junto a ella, Ouday, un hombre que se negó a dar su apellido para no poner en peligro la liberación de su hijo, contó una historia similar: ambos fueron detenidos por mensajes escritos en redes sociales cuando empezó la guerra. Él fue liberado, pero su hijo siguió preso. “Estuve en la cárcel y sé que pasa allá”, dijo sobre las condiciones de detención en las cárceles israelíes, denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Aunque su hijo no está en la lista de los detenidos que deben ser liberados, quiso compartir la felicidad de otras familias. “Uno no puede pensar solo en uno mismo o en su propio hijo”, comentó.