Sobrevivir en Gaza: una tregua muy acotada

Netanyahu actuó con habilidad no frecuente y sólo incentivada por su necesidad de “despegarse” del trágico hecho. No tardaron graves imputaciones de descontrol de las fronteras con el sur de Gaza. Desoyéndolas, se concentró en implementar una estrategia militar hacia afuera. Y notablemente política hacia adentro. Esperaba que ello pudiera sacarlo del foco de las responsabilidades. Lo consiguió, finalmente, aunque no se desligó de las acciones judiciales pendientes por acusaciones de corrupción.