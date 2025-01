Las hijas del fiscal Nisman rompieron el silencio a 10 años de la muerte de su padre

Kala recuerda haber recibido la noticia de la muerte de su padre en París. "Yo me había dormido y cuando me desperté, estaban mamá y Iara llorando", recordó. Iara, en cambio, estuvo presente en el momento en que su madre recibió el llamado anunciando la noticia: "Mi papá no contestaba los mensajes y yo le empecé a escribir desesperada por una respuesta".