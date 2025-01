Una década después, la muerte de Nisman no tiene culpables

La década, en hechos

La causa fue cambiando de rumbo a medida que pasaron los años; el expediente pasó por varios juzgados y fiscalías, pero aún no fue elevado a juicio oral. Los primeros peritajes determinaron que no hubo intervención de terceros en el hecho y el único imputado era el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado el arma con el que se produjo la muerte a una persona que no tenía portación. Así lo ratificó luego la Junta Médica que, conformada por peritos del Cuerpo Médico Forense, de la Policía Federal y de las partes, concluyó que no había indicios que confirmaran un asesinato.