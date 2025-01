Verón le respondió a Brito tras las críticas por la oferta de Estudiantes a Driussi: “¿Por qué no nos podemos parar de igual a igual?”

El ex mediocampista también respondió al cuestionamiento sobre el acuerdo que el equipo platense firmó con el grupo Foster. “Brito dijo que nos prestan plata, un préstamo no tiene que molestarle si él maneja un banco, prestó plata toda la vida, no debería molestarle esa parte. Si bien el banco lo heredó del padre, no es de él, hoy lo maneja él”, dijo Verón.