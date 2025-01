Córdoba; otra mamá apuntó contra la enfermera: "Sé que fue ella, se la dí a mi hija en brazos, se la llevó y no volvió igual"

“Ella no me dio ninguna explicación de por qué se llevó, le pregunté a la médica dónde se la llevaba, no me dijeron nada. Y cuando me puedo acostar y me la dan, noto que tenia sangre en el pantalón, tenia un pinchazo en la ropa. Y cuando con mi hermana le cambiamos el pañal, para sacarle el meconio, vemos que en el pañal tenia sangre, con la marca de un pinchazo del tamaño de la punta de una lapicera”, relató.