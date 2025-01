Las entradas para ver a Las Leonas y Los Leones en Santiago del Estero ya están a la venta

La agenda

Miércoles 19 de febrero | Argentina vs. Bélgica

Jueves 20 de febrero | Argentina vs. Australia

Viernes 21 de febrero | Australia vs. Bélgica

Sábado 22 de febrero | Argentina vs. Bélgica

Domingo 23 de febrero | Argentina vs. Australia

Lunes 24 de febrero | Bélgica vs. Australia