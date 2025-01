Test de personalidad: elegí un símbolo matemático y descubrí qué tan solidario sos

Lo anterior no es solo monetariamente, también te preocupas de vivir la solidaridad desde lo emocional, lo material y lo intelectual, y eso te lo agradecen las personas que te rodean. Eso sí, no tengas miedo a dejar un tiempo esa solidaridad de lado y descansar o aprovechar lo que tenés, porque no hay nada que necesites demostrar al resto.