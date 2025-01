Barcelona aplastó, como en los viejos tiempos, a Real Madrid y se convirtió en supercampeón español

"Ha sido una mala noche, estamos tristes, es una decepción y no hay que ocultarlo. Tenemos que mirar adelante, no hay más", declaró Ancelotti después del partido, con un tono de resignación poco habitual en uno de los técnicos más ganadores de la historia moderna. El técnico italiano no dudó en señalar que la defensa de su equipo no estuvo a la altura: "Hemos defendido mal y nos ha perjudicado en el partido. Ellos han encontrado los goles de manera sencilla", agregó.