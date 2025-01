"Es como decir que un adulto es simplemente un niño con más años", me señaló Federico. "Estamos obviando todos los complejos procesos de maduración, aprendizaje y transformación que ocurren en el medio". Y ahí, iluminado por su guía, introdujimos un concepto crucial: ΔC (Delta C), que representa un cambio cualitativo, una discontinuidad en el desarrollo de la inteligencia. No es solo "más" de lo mismo, sino algo radicalmente nuevo, un salto cuántico, por así decirlo.