Confirman la condena a Trump en el caso de la ex actriz porno, pero no va prisión

El juez Merchán explicó que la decisión de no imponer una pena de cárcel se basó en las protecciones constitucionales que la ley otorga a los presidentes, aunque enfatizó que esto no disminuye la gravedad de los cargos. "Un poder que no brindan esas protecciones es el de borrar los veredictos del jurado", señaló el magistrado, consignó el sitio France24.com.