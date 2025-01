¿Quien es Eugenia Bosco, la medallista olímpica que denunció a su exentrenador por abuso sexual?

“Sabía que algo dentro de mí no encajaba, pero no sabía de dónde venía. Cuando vi ese documental, todo volvió a mi mente y entendí muchas cosas. Comencé a reconocer mi dolor y a procesarlo”, relató Bosco, quien durante mucho tiempo vivió con el sentimiento de culpa. “Pasé por muchas etapas de vergüenza, de pensar que era mi culpa. Después entendí que era una niña, que no tenía control sobre esa situación”, agregó.