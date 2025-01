Análisis político: "La toma de posesión de Nicolás Maduro es de hecho, no de derecho"

Según Morales, la toma de posesión de Maduro, prevista en la Constitución para este 10 de enero, carece de legitimidad. "Es una posesión de hecho, no de derecho. Las elecciones no fueron legítimas, y la oposición ha demostrado, mediante actas digitalizadas, que Maduro no ganó. Esto refuerza que Venezuela no está bajo un gobierno democrático, sino bajo una dictadura", aseguró.