El posteo de Bizarrap que fue una premonición del pase de Colapinto a Alpine

También Franco publicó un comunicado en el sitio web oficial de su nueva escudería. “Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de unirme al equipo BWT Alpine Formula One. Ahora, es el momento de comenzar un nuevo capítulo y asumir este desafío con BWT Alpine Formula One Team es realmente un honor. No puedo esperar para comenzar y ver a dónde nos lleva este viaje”, dijo.