ARCA implementó más cambios a las compras vía courier: hasta cuánto se podrá enviar

Una vez efectuada la compra, hay que ingresar en la página de ARCA, ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar la recepción de la mercadería. La ex AFIP aclaró que si en los siguientes 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, “la persona no podrá volver a usar este beneficio”.