Quién es Ariana DeBose: la ganadora del Oscar que interpretaría a Eva Perón en Broadway

Quién es Ariana DeBose, la actriz que interpretará a Eva Perón

El lanzamiento de la carrera de Ariana DeBose se vio en la pantalla en 2009. Compitió en la serie “So you think you can dance” y llegó a consagrarse como una de las mejores bailarinas, por lo que sus capacidades superan lo meramente actoral. En 2011, con 20 años, debutó en Broadway en “Bring it on: The musical”.