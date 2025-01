Marcos y Karla, los tucumanos que sueñan conquistar una competencia internacional de baile

La solidaridad de los tucumanos es su mayor esperanza. "Nos dimos cuenta de que no estamos solos, hay mucha gente que nos apoya", dice Karla, con gratitud. A pesar de las dificultades, este binomio de baile no pierde la fe en que el esfuerzo dará frutos. Saben que no es fácil para los artistas en Argentina, pero su pasión por la danza es más fuerte que cualquier obstáculo. Los que quieran colaborar pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: marcosykarla_