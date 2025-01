En las provincias evalúan el impacto de una reforma fiscal nacional

“Mejorar el sistema tributario no depende solo de la cantidad y características de los tributos, más aun en un país federal como el nuestro. Es imprescindible que las administraciones tributarias sean eficientes, que las provincias asuman sus responsabilidades, que el federalismo no se reduzca a que las tareas de los gobernadores solo sea viajar a mendigar fondos al Gobierno nacional, constituyéndose en rehenes políticos”, concluyó el ex legislador.