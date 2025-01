Mendoza: un temporal de granizo causó estragos

"Acá hay 130% de daño porque no quedó nada y lo más triste es que no hay poda para el año que viene. Fue un ciclón que volteó árboles que tienen 100 años pero además con la piedra dejó las plantas peladas. Mucha piedra y muy fuerte el viento. Acá no quedó nada. Es más, hay fincas en donde hasta la tela antigranizo quedó en el suelo”, dijo Alfredo Van Houten, productor de duraznos y ciruelas, en declaraciones que recogió Los Andes.