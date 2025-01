Salió para llevarles regalos de Reyes a sus sobrinos y lo encontraron muerto en una usina eléctrica

La última vez que su madre, Norma Díaz, vio a Tomás fue a las 10 de la mañana. “Estuvo con mi hija hasta las 11:30 y después no volvió. A veces venía a comer tipo 13 o 15, pero ese día no apareció. No lo vi más hasta la noche, cuando fui a reconocerlo en la Morgue Judicial”, relató.