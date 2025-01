Enzo Díaz se despide de River: “Fue un sueño, pero no me gusta como me voy”

“Fue un sueño jugar con esta camiseta. A partir de ahora soy un hincha más”, dijo el defensor, visiblemente nostálgico, al dejar la pretemporada en San Martín de los Andes para tomar su vuelo hacia Brasil. En su despedida, reflejó su amor por River, club con el que se identificó desde su infancia, pero también expresó su descontento con el modo en que se concretó su salida. “No me gustó cómo me tocó irme”, reconoció, dejando en claro que no tenía intenciones de partir.