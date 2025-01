Carlos Arnedo presentó un proyecto para regularizar Uber moto

Por otra parte, Arnedo apuntó contra el proyecto de ordenanza que buscaba inhabilitar Uber moto en la capital por considerarlo “retrógrado y regresivo”. “La intención de pretender prohibir las plataformas digitales para motociclistas en la última sesión me pareció retrógrada y regresiva. No se puede dejar 5.000 familias sin su sustento diario en este contexto económico. La solución no es prohibir, sino regularizar y normatizar este servicio que ya escogió el usuario”, remarcó.