Messi tendrá un nuevo compañero argentino en Inter Miami

Gonzalo Luján era uno de los futbolistas de San Lorenzo que estaba en conflicto con la dirigencia, el jugador reclamaba una deuda de primas de 2024 al club azulgrana de aproximadamente U$S 200 mil por lo que decidió no comenzar la pretemporada. Allí fue cuando apareció Inter Miami, de Lionel Messi, y acordó abonar U$S 600 mil por el 40% del pase y los derechos federativos quedan en poder de "Las Garzas".