"No llegó a ver al motociclista", dijo el abogado de Garro tras el fatal accidente

El letrado relató los hechos y aseguró que su cliente no logró divisar al vehículo que transportaba a Chiaraviglio, que en las primeras investigaciones del suceso se dio a conocer que no contaba con luces encendidas en su motocicleta: "No bebe alcohol habitualmente, es un deportista de élite. Era su cumpleaños, había brindado por él en una o dos ocasiones. Regresó a su casa, se cambió de ropa, con un amigo. Él dobló por la ruta y no llegó a ver al motociclista".