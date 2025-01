Según el interventor del PRO, las PASO son una porquería

Finalmente, el diputado también abordó las tensiones dentro del PRO, en particular por la crisis entre Patricia Bullrich y Macri. Destacó la importancia de mantener la unidad interna, pero dejó en claro que no se aceptarán coaliciones que desvirtúen la esencia del partido. “El PRO no tiene adjetivos, cualquiera que quiere utilizar el nombre de pila PRO con un apellido diferente, no pertenece a la realidad orgánica del partido. “Nuestro ADN está en la resistencia al populismo”, completó.