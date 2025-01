Nueva Orleans: el FBI revela que el atacante había visitado el lugar dos veces antes del atentado

Esas nuevas barreras, conocidas como “bollards”, aún no se habían instalado en Bourbon Street el día de Año Nuevo, pero se prevé que estén terminadas antes del Super Bowl de la NFL del 9 de febrero en Nueva Orleans. Los documentos revisados por Reuters, que no habían sido publicados previamente, dejan claro que el sistema no podrá prevenir ataques de vehículos a velocidades moderadas o altas.