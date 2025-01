¿Nueva competencia para Colapinto? Se filtró el perfil de un piloto de la Fórmula 1 en una app de citas para famosos

El perfil de Franco Colapinto en una app de citas

En septiembre de 2024, la usuaria de X @chdmpagnemami compartió la imagen del automovilista en la plataforma. En las imágenes se lo ve acostado en un sillón con un perro salchicha. También tiene una frase en la descripción del sitio: “Drive fast. Not here just for a friends” (maneja rápido. No estoy acá para hacer amigos). También aparece su edad y su lugar de residencia.