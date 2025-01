Seis tips para mejorar tu perfil de LinkedIn

Mann enfatiza hasta el cansancio que nos aseguremos en tildar la opción “sólo técnicos de selección” en esta categoría. “Esta debería ser la única mención en tu perfil de que estás buscando trabajo. No escribas en tu portada que estás “buscando nuevas oportunidades”, no especifiques tu cargo actual como “desempleado”, ni ninguna de estas cosas. En la mayoría de los casos, estas acciones no solo no te ayudan a conseguir un nuevo trabajo, sino que te juegan en contra” comenta.